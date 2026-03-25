Защитник «Манчестер Сити» Хусанов впервые стал папой

Дата публикации: 25-03-2026 13:07

Защитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов впервые стал отцом — в его семье появился сын.

Мальчика назвали Давидом. Хусанов отпраздновал это важное событие в своей жизни в столице Узбекистана, Ташкенте, в кругу близких друзей и родственников.

Футболист сборной Узбекистана выступает за "Манчестер Сити" с 2025 года. Он перешёл в английский клуб из французского "Ланса" за сумму в 40 миллионов евро. За время выступлений в составе "горожан" Хусанов провёл 39 матчей во всех турнирах и забил один гол. Кроме того, он уже успел завоевать первый трофей — Кубок английской лиги сезона 2025/2026.

После проведения 30 туров чемпионата Англии, "Манчестер Сити" набрал 61 очко и сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

Для самого Хусанова этот период стал не только важным этапом в футбольной карьере, но и значимым событием в личной жизни, ведь появление сына — это новый этап, наполненный радостью и ответственностью. Болельщики и близкие поддерживают защитника в этот особенный момент, желая ему успехов и счастья в семье и на поле.