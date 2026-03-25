Дата публикации: 25-03-2026 13:08

В «Ливерпуле» уверены, что уход вингера Мохамеда Салаха в следующем сезоне позволит сэкономить около £450 тысяч в неделю. Об этом сообщается на странице indykalia News в социальной сети X.

Согласно предоставленным данным, освобождение средств на зарплату египетского футболиста даст возможность руководству мерсисайдцев направить значительные финансовые ресурсы на покупку французского вингера Майкла Олисе из «Баварии». Именно он рассматривается в качестве прямого преемника Салаха.

«Ливерпуль» и Салах во вторник, 24 марта, официально объявили о завершении сотрудничества по окончании текущего сезона. Египетский игрок выступает за мерсисайдцев с 2017 года и за это время провёл 310 матчей в чемпионате Англии. В этих играх он забил впечатляющие 189 голов и сделал 92 результативные передачи, что является заслуженным вкладом в успехи команды. За время выступлений в АПЛ Салах четырежды становился обладателем «Золотой бутсы», дважды – чемпионом Англии, а также признавался игроком сезона.

Уход столь влиятельной фигуры, как Салах, станет значительным событием для «Ливерпуля». Однако руководство клуба уже продумывает планы по укреплению состава, делая ставку на перспективного французского футболиста. Майкл Олисе рассматривается как игрок с большим потенциалом, который может не только заменить Салаха в атаке, но и внести свежую энергию и новые возможности для команды.

Таким образом, трансферная политика «Ливерпуля» в ближайший период ориентирована на продолжение борьбы за высокие места в Премьер-лиге и успешные выступления в европейских турнирах. Важно отметить, что финансовая выгода от экономии на зарплате Салаха – значительный фактор, позволяющий клубу инвестировать в будущее и поддерживать конкурентоспособность состава на самом высоком уровне.