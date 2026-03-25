Фабрицио Романо рассказал о вероятном переходе Алессандро Бастони в «Барселону»

Дата публикации: 25-03-2026 13:10

Известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что футбольный клуб "Барселона" уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает защитника "Интера" Алессандро Бастони как одну из главных трансферных целей.

По имеющейся информации, окончательное решение о переходе зависит от переговоров между двумя клубами, однако точная сумма сделки пока не названа, несмотря на появлявшиеся в СМИ данные о возможной стоимости в €50 млн.

Сам Алессандро Бастони осведомлён о серьёзном интересе со стороны каталонского клуба и рассматривает этот вариант всерьёз.

В текущем сезоне итальянский защитник провёл 35 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами и шестью результативными передачами. Его действующий контракт с "Интером" рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €80 млн.

Также сообщается, что "Барселона" представила обновлённый стадион "Камп Ноу", который уже готов принять болельщиков и новые соревнования.