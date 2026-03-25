Знаменитый Роналдо поделился мнением о дальнейшей карьере Неймара в сборной Бразилии

Дата публикации: 25-03-2026 13:11

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался по поводу отсутствия Неймара в списке игроков на весенние товарищеские матчи национальной команды.

«В последнее время Неймар столкнулся с серьёзными травмами и постепенно восстанавливается. Если он сможет вернуться в хорошую физическую форму, я бы обязательно включил его в состав на чемпионат мира. Он, возможно, не будет играть все матчи полностью, но с точки зрения технического мастерства он крайне важен для команды и постоянно доказывает свой уровень в каждом клубе, за который выступает.

Очень надеюсь, что Неймар будет готов и доступен для тренера Анчелотти. Я убеждён, что Карло обязательно возьмёт его на ЧМ-2026, если игрок будет в необходимой форме», – сказал Роналдо, цитирует AS.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о разочаровании бразильской Федерации футбола в Неймаре, из-за чего у него якобы остаются минимальные шансы попасть на грядущее мировое первенство. Тем не менее, слова Роналдо вселяют оптимизм относительно будущего звезды бразильского футбола и дают понять, что опытный форвард всё ещё может сыграть ключевую роль в сборной на самом крупном международном турнире.