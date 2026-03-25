«Ты всегда был гордостью нашего спорта». Линекер прокомментировал уход Салаха из «Ливерпуля»

Дата публикации: 25-03-2026 13:13

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Гари Линекер прокомментировал заявление форварда мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха о намерении завершить карьеру в английском футболе по завершении текущего сезона.

Линекер отметил: «Слухи о том, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» в конце сезона, получили подтверждение. Девять лет, проведённых в составе «Ливерпуля», стали для него временем феноменальных достижений и выдающейся игры.

Он – невероятно талантливый и блестящий футболист. За это время он завоевал два чемпионских титула Премьер-лиги, победил в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Кубок лиги, а также становился обладателем Кубка Англии, Суперкубка и клубного чемпионата мира. Салах забил огромное количество голов и демонстрировал стабильность на самом высоком уровне на протяжении многих лет. Я хотел бы поблагодарить тебя, Мо, за всё, что ты сделал для английского футбола, особенно для Премьер-лиги и, конечно же, для «Ливерпуля». Ты всегда был гордостью нашего спорта, и мы были рады видеть тебя в команде. Желаю тебе успехов в будущем, каким бы оно ни было», – поделился своими мыслями Линекер в видео, опубликованном на аккаунте The Rest Is Football в соцсети X.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время 33-летний египетский нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, забив 255 голов и сделав 122 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 30 миллионов евро.

За время пребывания в «Ливерпуле» Салах заслужил статус одного из лучших нападающих мира, а его сыгранность с командой и лидерские качества помогли клубу вернуть себе прежний уровень и добиться важных трофеев. Не исключено, что его уход станет важным этапом, открывающим новую страницу в истории клуба и предоставляющим шанс молодым игрокам проявить себя. Однако его наследие в стане мерсисайдцев останется неизгладимым, а болельщики навсегда запомнят тот вклад, который он внёс в успехи клуба всех этих лет.