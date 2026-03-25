В Нидерландах собрано свыше 170 тысяч подписей в поддержку бойкота ЧМ-2026

Дата публикации: 25-03-2026 13:16

Свыше 170 тысяч жителей Нидерландов подписались под петицией с призывом бойкотировать чемпионат мира 2026 года в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. Напомним, что финальный турнир планируется провести совместно в США, Канаде и Мексике. Автор петиции — известный журналист Теун ван де Кейкен — прокомментировал своё решение.

«Мы не хотим, чтобы наши футболисты своим участием в турнире косвенно поддерживали жестокую и жесткую миграционную политику Дональда Трампа, которая наносит страдания невинным людям. Принимать участие в таком спортивном событии в текущих условиях означает, будто игнорировать происходящее и тем самым легитимизировать агрессивную политику американского лидера, в том числе в отношении Гренландии. Играя на чемпионате мира, мы фактически поддерживаем этот режим», — приводит слова ван де Кейкена RTL.

Инициатива была официально передана во Вторую палату Генеральных штатов Нидерландов, которая является высшим законодательным органом страны. Петиция получила широкую общественную поддержку и вызвала активное обсуждение в обществе, подчеркнув растущее недовольство политикой, исходящей из Белого дома.

Такая позиция демонстрирует, что не только спортивные достижения, но и политические и этические принципы имеют большое значение для общества. Поддержка спортсменов и организация крупных международных событий не должны преуменьшать важность прав человека и социальной справедливости. Важно, чтобы мировое сообщество прислушивалось к подобным голосам и учитывало их при принятии решений, влияющих на глобальную репутацию и моральный облик соревнований мирового масштаба.