«Барселона» намерена расстаться с Ферраном Торресом и приобрести двух форвардов этим летом

Дата публикации: 25-03-2026 13:18

«Барселона» планирует рассмотреть варианты продажи форварда Феррана Торреса и одновременно нацелена на приобретение двух новых нападающих в предстоящем летнем трансферном окне. Об этом сообщает источник ESPN.

Согласно данным издания, руководство каталонского клуба склоняется к тому, чтобы именно Торрес покинул команду, а не 37-летний Роберт Левандовский. Клуб рассчитывает заработать на трансфере 26-летнего испанского игрока.

В текущем сезоне Торрес выступил в составе «Барселоны» в 40 матчах во всех турнирах, забив при этом 16 голов и сделав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около €50 миллионов.

Таким образом, «Барселона» намерена обновить атакующую линию, реализовав перспективного игрока и усилив состав за счёт двух новых футболистов. Это решение связано с желанием клуба повысить эффективность нападения и сохранить финансовую стабильность в период трансферной кампании.