Каррагер признал Салаха одним из лучших нападающих в истории АПЛ, выделив его выше Роналду

Дата публикации: 25-03-2026 13:20

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал новость о том, что форвард мерсисайдцев Мохамед Салах решил завершить карьеру в английском клубе по окончании текущего сезона. Эксперт, ранее игравший за сборную Англии, провёл параллели между египтянином и легендарным нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» – это не просто завершение эпохи для клуба, но и серьезная потеря для всего английского футбола. В списке иностранных нападающих, добившихся впечатляющих результатов в Премьер-лиге, лишь Тьерри Анри превзошёл Салаха по стабильности и результативности. Хотя многие любители футбола ведут споры о заслугах таких звёзд, как Криштиану Роналду, Эден Азар, Джанфранко Дзола, Деннис Бергкамп и Эрик Кантона, ни один из них не достигал таких впечатляющих показателей в нескольких сезонах подряд, как это сделал египтянин. В гипотетической символической сборной лучших бомбардиров Премьер-лиги всех времён Салах без сомнения займёт место в тройке самый результативных форвардов рядом с Анри и Роналду.

Всякий раз, когда будут вспоминать яркие и значимые годы под руководством Юргена Клоппа, имя Салаха навсегда останется синонимом великих успехов, которые принесли клубу мировую славу как на внутренней арене в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Если Клопп был харизматичным и дальновидным тренером, то Салах был настоящим вдохновляющим лидером на поле.

Под началом Клоппа, и во многом по причине выдающейся игры Салаха, «Ливерпуль» быстро преобразился из команды, которая с трудом проходила в Лигу чемпионов, в коллектив, искренне верящий в свои силы и способный бороться за главный трофей турнира каждую кампанию.

Помимо великолепных навыков и феноменальной скорости, стоит отметить ещё одно, часто недооценённое качество Салаха – его выдающуюся работоспособность и готовность выходить на поле в каждой игре. За девять сезонов на высшем уровне египтянин провёл 435 матчей – в среднем более 48 игр в год за свой клуб. Это невероятное достижение, учитывая высокий темп и психологическую нагрузку, с которыми сталкивается футболист мирового класса. Ничто в футболе не вызывает у меня такого восхищения, как игроки, которые обладают неукротимым желанием не пропустить ни одного матча», – приводит слова Каррагера издание the Telegraph.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий провёл 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и отдал 122 результативные передачи. Для сравнения, Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сыграл 346 матчей и суммарно набрал 145 голов и 73 ассиста.

Таким образом, вклад Салаха в историю «Ливерпуля» трудно переоценить: благодаря его мастерству, трудолюбию и результативности команда смогла достичь новых высот и закрепиться в числе сильнейших клубов Европы. Его влияние ощущается не только в статистике, но и в духе команды, который он поддерживал своими выступлениями и лидерскими качествами. Именно такие игроки становятся легендами клуба и создают историю, которой будут восхищаться поколения фанатов и специалистов по всему миру.