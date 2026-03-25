Эксперты оценили перспективы сборной Украины выйти на чемпионат мира
В четверг, 26 марта, состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации к ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции. Поединок стартует в 21:45 по киевскому времени и обещает быть крайне напряженным и интересным для болельщиков обеих команд.
Победитель этой пары будет бороться за выход в финал плей-офф с сильнейшим из дуэта Польша - Албания. Аналитический портал Football Meets Data представил собственный прогноз шансов для участников квалификационного раунда, действуя на основе статистических данных и аналитических моделей.
Шансы команд на выход в финал плей-офф распределились следующим образом:
- Польша - 68%
- Украина - 65%
- Швеция - 35%
- Албания - 32%
На прохождение непосредственно на чемпионат мира-2026 шансы выглядят так:
- Украина - 39%
- Польша - 29%
- Швеция - 20%
- Албания - 11%
По мнению экспертов, главными претендентами на выход на ЧМ-2026 остаются сборные Италии, Украины, Турции и Дании. Тем не менее, интрига сохраняется, и любая из команд может преподнести сюрприз, ведь каждый поединок этого этапа плей-офф — возможность проявить характер и превзойти ожидания аналитиков. Теперь болельщикам остается только ждать матча и надеяться на благоприятный исход для своей команды.