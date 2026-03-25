Эксперты оценили перспективы сборной Украины выйти на чемпионат мира

Дата публикации: 25-03-2026 13:24

 

В четверг, 26 марта, состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации к ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции. Поединок стартует в 21:45 по киевскому времени и обещает быть крайне напряженным и интересным для болельщиков обеих команд.

Победитель этой пары будет бороться за выход в финал плей-офф с сильнейшим из дуэта Польша - Албания. Аналитический портал Football Meets Data представил собственный прогноз шансов для участников квалификационного раунда, действуя на основе статистических данных и аналитических моделей.

Шансы команд на выход в финал плей-офф распределились следующим образом:

  • Польша - 68%
  • Украина - 65%
  • Швеция - 35%
  • Албания - 32%

На прохождение непосредственно на чемпионат мира-2026 шансы выглядят так:

  • Украина - 39%
  • Польша - 29%
  • Швеция - 20%
  • Албания - 11%

По мнению экспертов, главными претендентами на выход на ЧМ-2026 остаются сборные Италии, Украины, Турции и Дании. Тем не менее, интрига сохраняется, и любая из команд может преподнести сюрприз, ведь каждый поединок этого этапа плей-офф — возможность проявить характер и превзойти ожидания аналитиков. Теперь болельщикам остается только ждать матча и надеяться на благоприятный исход для своей команды.


