В Швеции предсказали возможный победный счет матча против сборной Украины

Дата публикации: 25-03-2026 13:28

В четверг, 26 марта, на футбольных фанатов ждет захватывающий матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, где встретятся сборные Украины и Швеции. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени. Оба коллектива настроены исключительно на победу, ведь результат этого матча приблизит одну из команд к участию в долгожданном мировом мундиале.

Перед важнейшим поединком шведские тренеры и футболисты поделились своими прогнозами, а также ожиданиями от игры, указав на ключевых игроков, которые могут повлиять на итог встречи.

Понтус Фарнеруд, бывший представитель сборной Швеции, считает, что основное время завершится с результативной ничьей 2:2, а судьба противостояния решится в дополнительное время - именно тогда, по его словам, Швеция сумеет склонить чашу весов в свою пользу. Он также отметил значимость Густава Лундгрена, подчеркивая, что тот обязательно должен начать встречу с первых минут. По мнению Фарнеруда, Лундгрен обладает достаточным потенциалом и дисциплиной, чтобы добавить уверенности коллективу, особенно в оборонительных действиях.

Нахир Бесара, капитан клуба Хаммарбю, также видит победу скандинавов - 2:0. Он уверен, что в старте обязательно должен появиться Таха Али, ведь этот игрок способен создавать моменты в одиночку. Бесара подчеркивает: матч ожидается очень напряженным, ибо обе команды ставят задачу прорваться на чемпионат мира, а в таких условиях на поле должны выходить максимально опытные и самостоятельные форварды.

Фредрик Хольмберг - наставник команды ГАИС - прогнозирует счёт 3:1 в пользу своей национальной сборной. Он, как и Фарнеруд, делает акцент на потенциальной важности Густава Лундгрена в стартовом составе. Также Хольмберг рассчитывает увидеть на поле Таха Али, причём уверен, что тот сумеет отличиться забитым мячом.

Адам Столь, капитан Юргордена, больше всего верит в победу Швеции с разницей в один гол - 2:1. Он считает, что Эллиот Страуд должен выйти на поле с первых минут, ведь этот футболист одинаково хорош и в атакующих действиях, и в обороне. Помимо этого Столь предлагает усилить фланги парой Страуд - Герман Йоханссон, чтобы обеспечить команде надёжность на обоих краях поля и повысить шансы на нужный результат.

Таким образом, шведские аналитики и футболисты уверены, что их национальная сборная сможет одолеть команду Украины и приблизиться к выходу на чемпионат мира. Остаётся дождаться вечера четверга и убедиться, сбудутся ли их прогнозы на самом деле.