УАФ объяснила, почему Ребров не пригласил Лунина в сборную Украины

Дата публикации: 25-03-2026 13:30

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объяснила, по какой причине главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в расположение национальной команды.

Как сообщает издание The Athletic, в УАФ отметили, что окончательная заявка "сине-желтых" была сформирована за две недели до матча против сборной Швеции. На тот момент Андрей Лунин практически не появлялся на поле в составе своего клуба, а регулярной игровой практики у него не было. Из-за отсутствия достаточного количества матчей на высоком уровне тренерский штаб предпочел не вызывать его на ближайшие игры сборной.

В ассоциации отдельно подчеркнули, что между Сергеем Ребровым и Андреем Луниным отсутствуют какие-либо конфликты - тренерский штаб внимательно следит за развитием 27-летнего вратаря и рассматривает его как реального кандидата на усиление национальной команды в будущих матчах. Лунин продолжает считаться одним из перспективных игроков для сборной Украины.

В этом сезоне вратарь принял участие уже в пяти официальных матчах за "Реал", пропустив в них десять голов. Лунин выходил на поле в матчах чемпионата Испании, Кубка, а также в играх Лиги чемпионов.

Одной из самых заметных для Андрея стала встреча с "Атлетико", где он несколько раз спасал свою команду и получил высокие оценки от испанских журналистов. Его игра стала предметом обсуждения в футбольных кругах и принесла игроку множество положительных отзывов.