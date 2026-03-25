Забарный vs Дьекереш: самые ценные футболисты сборных Украины и Швеции

Дата публикации: 25-03-2026 13:35

Илья Забарный и Виктор Дьекереш - наиболее ценные футболисты национальных команд Украины и Швеции, которые вскоре сойдутся лицом к лицу в важнейшем стыковом поединке за путевку на чемпионат мира-2026. Эти игроки являются ключевыми фигурами своих сборных и задали высокий уровень стоимости команды, согласно последним данным от Transfermarkt.

Защитник ПСЖ Илья Забарный оценивается в 50 миллионов евро, что делает его самым дорогим украинским футболистом на данный момент. Нападающий лондонского Арсенала - Виктор Дьекереш из Швеции лидирует в своей сборной по рыночной стоимости с показателем в 65 миллионов евро, опережая ближайших конкурентов по команде.

Но в обоих коллективах есть еще несколько ярких игроков, входящих в пятерку наиболее дорогостоящих представителей национальных команд. Представляем вашему вниманию топ-5 самых дорогих игроков в составе сборных Украины и Швеции на основе оценок авторитетного портала Transfermarkt, принимавшего во внимание нынешнюю форму и перспективы футболистов.

Самые дорогие игроки сборной Украины (Transfermarkt):

50 млн евро - Илья Забарный (ПСЖ)

30 млн евро - Егор Ярмолюк (Брентфорд)

28 млн евро - Георгий Судаков (Бенфика)

25 млн евро - Виталий Миколенко (Эвертон)

25 млн евро - Анатолий Трубин (Бенфика)

Лидеры по рыночной стоимости в сборной Швеции (Transfermarkt):

65 млн евро - Виктор Дьекереш (Арсенал)

40 млн евро - Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед)

40 млн евро - Лукас Бергвалль (Тоттенхэм Хотспур)

32 млн евро - Уго Ларссон (Айнтрахт)

30 млн евро - Ясин Аяри (Брайтон)

Интересно, что в обоих составах крупные европейские клубы представлены сразу несколькими футболистами, что подтверждает высокий статус и уровень мастерства ведущих игроков Украины и Швеции на современном футбольном рынке.