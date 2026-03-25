Забарный vs Дьекереш: самые ценные футболисты сборных Украины и Швеции
Илья Забарный и Виктор Дьекереш - наиболее ценные футболисты национальных команд Украины и Швеции, которые вскоре сойдутся лицом к лицу в важнейшем стыковом поединке за путевку на чемпионат мира-2026. Эти игроки являются ключевыми фигурами своих сборных и задали высокий уровень стоимости команды, согласно последним данным от Transfermarkt.
Защитник ПСЖ Илья Забарный оценивается в 50 миллионов евро, что делает его самым дорогим украинским футболистом на данный момент. Нападающий лондонского Арсенала - Виктор Дьекереш из Швеции лидирует в своей сборной по рыночной стоимости с показателем в 65 миллионов евро, опережая ближайших конкурентов по команде.
Но в обоих коллективах есть еще несколько ярких игроков, входящих в пятерку наиболее дорогостоящих представителей национальных команд. Представляем вашему вниманию топ-5 самых дорогих игроков в составе сборных Украины и Швеции на основе оценок авторитетного портала Transfermarkt, принимавшего во внимание нынешнюю форму и перспективы футболистов.
Самые дорогие игроки сборной Украины (Transfermarkt):
- 50 млн евро - Илья Забарный (ПСЖ)
- 30 млн евро - Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 28 млн евро - Георгий Судаков (Бенфика)
- 25 млн евро - Виталий Миколенко (Эвертон)
- 25 млн евро - Анатолий Трубин (Бенфика)
Лидеры по рыночной стоимости в сборной Швеции (Transfermarkt):
- 65 млн евро - Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 40 млн евро - Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед)
- 40 млн евро - Лукас Бергвалль (Тоттенхэм Хотспур)
- 32 млн евро - Уго Ларссон (Айнтрахт)
- 30 млн евро - Ясин Аяри (Брайтон)
Интересно, что в обоих составах крупные европейские клубы представлены сразу несколькими футболистами, что подтверждает высокий статус и уровень мастерства ведущих игроков Украины и Швеции на современном футбольном рынке.