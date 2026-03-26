«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Арчи Грею

Дата публикации: 26-03-2026 01:50

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется приобретением 20-летнего защитника «Тоттенхэма» Арчи Грея. В случае вылета лондонской команды из английской Премьер-лиги «красные дьяволы» планируют попытаться выкупить футболиста. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Помимо «Манчестер Юнайтед», за ситуацией с Греем внимательно следят дортмундская «Боруссия», а также клубы «Челси» и «Астон Вилла». Ожидаемая стоимость потенциальной сделки может достигать £50 миллионов (примерно €58 миллионов).

В текущем сезоне Арчи Грей провёл 32 игры за «Тоттенхэм» в различных турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €35 миллионов.

На сегодняшний день «шпоры» занимают 17-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков и опережая зону вылета всего на одно очко, что создаёт напряжённую ситуацию для команды.

В случае, если «Тоттенхэм» не сможет сохранить своё место в элитном дивизионе, трансфер Арчи Грея может стать одним из заметных событий на рынке. Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает этот вариант как приоритетный, чтобы усилить линию обороны и добавить молодёжную перспективу в свой состав.