ESPN опубликовал рейтинг ведущих игроков мира по возрастным группам
Популярное спортивное издание ESPN представило уникальный рейтинг лучших футболистов мира, разделенный по возрастным категориям, начиная с игроков, родившихся в 2009 году. Данный список отражает самых перспективных и выдающихся футбольных талантов в своих возрастных группах. В нем представлены как молодые таланты из ведущих клубов, так и признанные звезды мирового уровня. Итоговый перечень игроков включает следующие имена:
- 2009 год - Макс Доумен (клуб «Арсенал»);
- 2008 - Ленарт Карл («Бавария»);
- 2007 - Ламин Ямаль («Барселона»);
- 2006 - Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- 2005 - Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- 2004 - Жоау Невеш («ПСЖ»);
- 2003 - Джуд Беллингем («Реал Мадрид»);
- 2002 - Педри («Барселона»);
- 2001 - Майкл Олисе («Бавария»);
- 2000 - Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- 1999 - Деклан Райс («Арсенал»);
- 1998 - Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);
- 1997 - Усман Дембеле («ПСЖ»);
- 1996 - Рафинья («Барселона»);
- 1995 - Йозуа Киммих («Бавария»);
- 1994 - Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
- 1993 - Гарри Кейн («Бавария»);
- 1992 - Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);
- 1991 - Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
- 1990 - Дэнни Уэлбек («Брайтон»);
- 1989 - Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»);
- 1988 - Роберт Левандовски («Барселона»);
- 1988 - Лионель Месси («Интер Майами»).
Данный список ESPN помогает увидеть, какие игроки считаются лучшими в своих возрастных категориях на мировом уровне. Он включает легендарных футболистов, продолжающих свою карьеру на высшем уровне, а также восходящих звезд, которые обещают стать ключевыми фигурами футбола в ближайшие годы. С учетом того, что рейтинг охватывает игроков самых разных годов рождения — от 2009 до 1988 года — можно проследить эволюцию футбольного мастерства и влияние клубов, таких как «Барселона», «ПСЖ», «Реал Мадрид» и «Бавария», на развитие молодой и зрелой футбольной элиты. Это важная и интересная подборка для всех поклонников футбола, желающих знать, кто сейчас считается лучшим в мире на каждом этапе своей карьеры.