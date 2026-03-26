ESPN опубликовал рейтинг ведущих игроков мира по возрастным группам

Дата публикации: 26-03-2026 01:51

Популярное спортивное издание ESPN представило уникальный рейтинг лучших футболистов мира, разделенный по возрастным категориям, начиная с игроков, родившихся в 2009 году. Данный список отражает самых перспективных и выдающихся футбольных талантов в своих возрастных группах. В нем представлены как молодые таланты из ведущих клубов, так и признанные звезды мирового уровня. Итоговый перечень игроков включает следующие имена:

2009 год - Макс Доумен (клуб «Арсенал»);

2008 - Ленарт Карл («Бавария»);

2007 - Ламин Ямаль («Барселона»);

2006 - Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

2005 - Дезире Дуэ («ПСЖ»);

2004 - Жоау Невеш («ПСЖ»);

2003 - Джуд Беллингем («Реал Мадрид»);

2002 - Педри («Барселона»);

2001 - Майкл Олисе («Бавария»);

2000 - Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

1999 - Деклан Райс («Арсенал»);

1998 - Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);

1997 - Усман Дембеле («ПСЖ»);

1996 - Рафинья («Барселона»);

1995 - Йозуа Киммих («Бавария»);

1994 - Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

1993 - Гарри Кейн («Бавария»);

1992 - Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

1991 - Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

1990 - Дэнни Уэлбек («Брайтон»);

1989 - Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»);

1988 - Роберт Левандовски («Барселона»);

1988 - Лионель Месси («Интер Майами»).

Данный список ESPN помогает увидеть, какие игроки считаются лучшими в своих возрастных категориях на мировом уровне. Он включает легендарных футболистов, продолжающих свою карьеру на высшем уровне, а также восходящих звезд, которые обещают стать ключевыми фигурами футбола в ближайшие годы. С учетом того, что рейтинг охватывает игроков самых разных годов рождения — от 2009 до 1988 года — можно проследить эволюцию футбольного мастерства и влияние клубов, таких как «Барселона», «ПСЖ», «Реал Мадрид» и «Бавария», на развитие молодой и зрелой футбольной элиты. Это важная и интересная подборка для всех поклонников футбола, желающих знать, кто сейчас считается лучшим в мире на каждом этапе своей карьеры.