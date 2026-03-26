Арбелоа установил новый ритуал для футболистов «Реала» после победных игр

Дата публикации: 26-03-2026 01:55

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ввёл в командной практике новый ритуал, который укрепляет дух коллектива. После каждой победы он устраивает для футболистов завтрак, поделился в соцсети Х источник The Touchline.

По данным издания, утром после выигранных матчей 43-летний наставник берёт поднос с угощениями и лично разносит их игрокам, выступая в роли официанта. После недавней победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Арбелоа угощал команду свежими пончиками и круассанами. Этот нестандартный метод направлен на поддержание позитивного настроя в команде и повышение мотивации. Тренер считает, что такие неформальные традиции помогают сплотить коллектив и создать дружескую атмосферу в раздевалке.

«Реал» уверенно прошёл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв два матча с результатом 3:0 и 2:1. Теперь «сливочные» встретятся в четвертьфинале с мюнхенской «Баварией», что обещает напряжённое противостояние.

Альваро Арбелоа возглавил мадридский клуб в январе 2026 года после ухода Хаби Алонсо. С тех пор под его руководством команда одержала 13 побед и потерпела 4 поражения. Действующий контракт Арбелоа рассчитан до летнего сезона 2027 года, и руководство клуба высоко оценивает его работу в столь короткий срок.