Дата публикации: 26-03-2026 01:56

Наставник команды «Ливерпуль» Арне Слот сохранит свою позицию на тренерском посту и следующем летом. Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно источнику, руководство клуба из Мерсисайда осознаёт, что в текущем сезоне специалист, который вывел команду к чемпионству в предыдущем году, столкнулся с множеством объективных препятствий, на которые не мог повлиять. Травмы ключевых футболистов значительно ограничивали его возможности по построению оптимального состава, а также трагическая гибель Диогу Жоты оставила заметный отпечаток на моральном состоянии коллектива и его игровом уровне.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на пятой строчке в таблице Английской Премьер-лиги, набрав 49 очков. Кроме того, команда продолжит бороться за трофей в 1/4 финала Лиги чемпионов, демонстрируя уверенные результаты на международной арене.

Руководство клуба выражает полную поддержку тренерскому штабу и уверено, что стабилизация результата наступит в ближайшее время. Важным фактором является сплочённость коллектива и возвращение ключевых игроков после травм, что позволит «красным» вновь стать серьёзным претендентом на победы как в национальных, так и в европейских турнирах.