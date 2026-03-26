«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Осимхена на случай неудачи трансфера Альвареса

Дата публикации: 26-03-2026 01:57

«Барселона» рассматривает возможность подписания нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, если трансфер форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса не удастся реализовать. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Согласно информации, Альварес по-прежнему остаётся основным приоритетом для каталонского клуба. Вместе с тем, слухи о потенциальном переходе аргентинца в лондонский «Арсенал» заставляют руководство «Барселоны» задуматься о запасном варианте на тот случай, если игрок решит сменить чемпионат и покинуть Испанию.

Главной сложностью для «Барселоны» при рассмотрении кандидатуры Осимхена является характер футболиста, который ранее вызывал определённые проблемы во время выступлений за «Наполи». Однако источник отмечает, что строгий и дисциплинированный подход главного тренера Ханса-Дитера Флика способен положительно повлиять на поведение нападающего и помочь ему раскрыть свой потенциал в полной мере. В итоге переход нигерийца в «Барселону» будет напрямую зависеть от решения Хулиана Альвареса и развития событий вокруг его трансфера.

Виктор Осимхен перешёл в «Галатасарай» летом 2025 года за сумму в 75 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 29 матчах, забил 19 голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость на данный момент составляет около 75 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt.

Таким образом, в случае неудачи с трансфером Хулиана Альвареса, «Барселона» может сосредоточиться на приобретении Осимхена, рассчитывая на то, что футболист с опытом выступления в сильных европейских чемпионатах сможет усилить атакующую линию каталонцев, несмотря на возможные сложности с адаптацией и характером. В любом случае, судьба этих трансферных сделок в ближайшее время станет одной из главных тем для обсуждения среди поклонников клуба и экспертов футбольного рынка.