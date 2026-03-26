«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Осимхена на случай неудачи трансфера Альвареса
«Барселона» рассматривает возможность подписания нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, если трансфер форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса не удастся реализовать. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Согласно информации, Альварес по-прежнему остаётся основным приоритетом для каталонского клуба. Вместе с тем, слухи о потенциальном переходе аргентинца в лондонский «Арсенал» заставляют руководство «Барселоны» задуматься о запасном варианте на тот случай, если игрок решит сменить чемпионат и покинуть Испанию.
Главной сложностью для «Барселоны» при рассмотрении кандидатуры Осимхена является характер футболиста, который ранее вызывал определённые проблемы во время выступлений за «Наполи». Однако источник отмечает, что строгий и дисциплинированный подход главного тренера Ханса-Дитера Флика способен положительно повлиять на поведение нападающего и помочь ему раскрыть свой потенциал в полной мере. В итоге переход нигерийца в «Барселону» будет напрямую зависеть от решения Хулиана Альвареса и развития событий вокруг его трансфера.
Виктор Осимхен перешёл в «Галатасарай» летом 2025 года за сумму в 75 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 29 матчах, забил 19 голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость на данный момент составляет около 75 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt.
Таким образом, в случае неудачи с трансфером Хулиана Альвареса, «Барселона» может сосредоточиться на приобретении Осимхена, рассчитывая на то, что футболист с опытом выступления в сильных европейских чемпионатах сможет усилить атакующую линию каталонцев, несмотря на возможные сложности с адаптацией и характером. В любом случае, судьба этих трансферных сделок в ближайшее время станет одной из главных тем для обсуждения среди поклонников клуба и экспертов футбольного рынка.