Салах имеет шанс присоединиться к Месси в «Интер Майами»

Дата публикации: 26-03-2026 01:58

«Интер Майами» нацелен предложить контракт нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салaху, который ранее объявил о намерении покинуть английский клуб по завершении текущего сезона. Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно информации источника, одной из главных трудностей при возможном переходе является система потолка зарплат в МЛС. В частности, каждый клуб может зарегистрировать только трёх игроков, чьи зарплаты не учитываются в общем лимите.

На данный момент все такие исключения у «Интер Майами» уже заняты. Поэтому, чтобы подписать Салаха, команде придётся расстаться с одним из своих ключевых футболистов. Кроме того, на игрока также активно претендует саудовский клуб «Аль-Хиляль», что усложняет переговоры.

Мохамед Салах остаётся одним из самых востребованных форвардов в мире футбола благодаря своим выдающимся результатам за «Ливерпуль». Его переход в МЛС вызовет большой интерес и существенно укрепит атакующий потенциал «Интер Майами», особенно с учётом того, что в команде уже выступает знаменитый Лионель Месси. Однако клубу предстоит принять непростые решения, чтобы освободить место для египетского нападающего в рамках правил лиги.