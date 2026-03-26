Карло Анчелотти высказался по поводу предложений вызвать Неймара в сборную Бразилии

Дата публикации: 26-03-2026 02:00

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал призывы некоторых представителей футбольного сообщества включить нападающего «Сантоса» Неймара в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Ранее он не включил футболиста в заявку на ближайшие товарищеские матчи.

«Я слышу и понимаю все мнения. Моя основная задача – принимать решения, которые считаю правильными. Абсолютно нормально, что каждый может высказывать своё мнение, ведь в футболе нет единой истины. Все имеют право на своё мнение, и я уважаю это.

Не хочу давать никаких намёков (смеётся), особенно из уважения к тем игрокам, кто сейчас не присутствует. Решение по составу приму в мае, хотя список из трёх вратарей практически определён.

Что касается защитников, их состав постепенно формируется. На этот сбор приглашены трое новых игроков: Лео Перейра, Бремер и Рожер Ибаньес. Мы хотим оценить не только их физическую форму, но и то, как они впишутся в командную игру. Каждый из них обладает всеми качествами, чтобы попасть на чемпионат мира. Планируем взять с собой около четырёх-пяти защитников, учитывая, что один из них способен играть на позиции правого защитника», – приводит слова Анчелотти ESPN.

Таким образом, тренер акцентирует внимание на сбалансированном подходе к формированию команды и уважительном отношении к разным мнениям в футбольной среде. Решение об окончательном составе будет принято ближе к старту турнира с учётом текущей формы игроков и командной динамики.