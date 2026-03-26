«Арсенал» рассматривает вариант приобретения Кварацхелии у «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Дата публикации: 26-03-2026 02:02

Лондонский клуб «Арсенал» внимательно рассматривает возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии этим летом, сообщает известный журналист из The Independent Мигель Дилейни в социальной сети X.

По данным источника, представители футболиста открыты для обсуждения различных вариантов трансфера. Ранее уже отмечалось, что «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к Кварацхелии и планирует усилить атакующую линию с его помощью. В то же время руководство парижского клуба ясно дало понять, что намерено сохранить грузинского форварда и пока не готово рассматривать предложения на его счет.

Хвича Кварацхелия перешел в «ПСЖ» в январе 2025 года и с тех пор стал ключевым игроком в составе команды. За текущий сезон 25-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач, демонстрируя стабильную результативность и высокую игровую активность. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет около €90 миллионов.

Учитывая интерес «Арсенала» и желание «ПСЖ» удержать своего лидера, переговоры могут затянуться, однако потенциал Кварацхелии и его значимость для команды делают трансфер одной из главных тем летнего трансферного окна. Станет ли «канониры» следующей командой грузинского футболиста, покажет ближайшее будущее, но очевидно, что клубы внимательно следят за развитием ситуации.