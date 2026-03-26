ФИФА выражает обеспокоенность визовыми требованиями для граждан стран-участников чемпионата мира в США

Дата публикации: 26-03-2026 02:03

ФИФА выразила серьёзную обеспокоенность в связи с новыми визовыми требованиями для граждан пяти стран-участниц чемпионата мира 2026 года. Жителям этих государств придётся вносить залог при подаче заявления на визу в США, сообщает The Athletic.

По данным источника, сложности объясняются введением пилотной программы Visa Bond, согласно которой гражданам 50 стран, въезжающим в США с туристической или деловой визой, необходимо внести залог в размере от 10 до 15 тысяч долларов. Эти деньги будут возвращены после выезда из страны до окончания срока действия визы. Среди государств, подпадающих под действие программы, значатся Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д’Ивуар — команды которых прошли на ЧМ-2026. Кроме того, с 2 апреля данное правило начнёт распространяться и на граждан Туниса.

В тексте программы отсутствуют какие-либо исключения для отдельных категорий лиц, включая спортсменов, участвующих в международных турнирах. Представители футбольных федераций стран, которых затрагивают эти меры, выразили тревогу по поводу сложившейся ситуации. Этот вопрос также обсуждался на семинарах по подготовке к Чемпионату мира, которые прошли в прошлом месяце.

ФИФА предпринимает попытки убедить администрацию США пойти на уступки и освободить от требования внесения залога игроков, тренеров, сотрудников команд-участниц мирового первенства, а также руководителей федераций и ключевых представителей спонсоров. Международная федерация футбола предлагает рассматривать официальные приглашения делегациям как основание для освобождения от залогового взноса.

Если американские власти согласятся на эти условия, то освобождение, скорее всего, коснётся только членов сборных, тогда как родственники игроков и болельщики всё равно будут обязаны предоставить залог при оформлении визы. Это создает дополнительные трудности для поддержки команд и организации поездок на чемпионат мира.