Дата публикации: 26-03-2026 02:04

Мадридский "Реал" в настоящее время не планирует подписывать сына Криштиану Роналду в свою футбольную академию, сообщает издание СОРЕ. 15-летний Криштиану Роналду-младший недавно тренировался с командой "Реала" среди футболистов до 16 лет. В данный момент он выступает за юношескую команду "Аль-Наср", а его отец продолжает карьеру в основной команде клуба из Саудовской Аравии.

Согласно информации из источника, руководство "Реала" не рассматривает вариант официального подписания Криштиану-младшего. Однако ему позволили тренироваться с ровесниками из академии мадридского клуба, чтобы поддерживать необходимую физическую форму. Это связано с тем, что он не может полноценно заниматься в академии "Аль-Насра" из-за сложной обстановки и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В настоящее время семья Роналду проживает в Мадриде, что облегчает такие тренировки.

Напомним, что Криштиану Роналду-старший выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, провёл в составе клуба 438 официальных матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу во всех турнирах, что закрепило его статус одной из легенд клуба.

Несмотря на то, что академия "Реала" пока не стала частью пути юного Роналду, это не исключает возможность сотрудничества или перехода в будущем, учитывая футбольное наследие семьи и индивидуальные способности мальчика в футболе.