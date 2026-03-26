«Бетис» с юмором отреагировал на уход Салаха из «Ливерпуля»

Дата публикации: 26-03-2026 02:05

Испанский футбольный клуб «Бетис» в шуточной форме прокомментировал заявление нападающего Мохамеда Салаха о том, что он уйдёт из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона. Сам форвард сообщил, что этот сезон станет для него последним в составе английской команды.

В трогательном видео, размещённом в социальных сетях, Салах подчеркнул, что это только первая часть его прощания и признался, что никогда не ожидал, насколько тесно клуб, город и люди в нём станут частью его жизни.

Ответом «Бетиса» стало участия в потенциальной гонке за подпись египетского футболиста этим летом: в их официальном аккаунте в соцсети Х появилась фотография, где Салах держит футболку «Бетиса» с его именем на спине рядом с бывшим одноклубником по «Ливерпулю» — Адрианом. К снимку была добавлена надпись «Последний танец, Мо», а также смайлик с подмигиванием и зелёное сердечко.

Несмотря на явный интерес «Бетиса» к Салаху, эксперты и зарубежные СМИ считают, что если египтянин примет решение продолжить карьеру в Испании, то наиболее вероятными вариантами для него станут переходы в «Барселону» или мадридский «Реал».

Такое развитие событий свидетельствует о том, что после завершения сезона в «Ливерпуле» Салах может сменить клуб, продолжая играть на высоком уровне в одном из ведущих европейских чемпионатов.