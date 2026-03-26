«Бенфика» получила штраф в €40 тыс. от УЕФА за расизм среди болельщиков в матче Лиги Чемпионов

Дата публикации: 26-03-2026 02:06

Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на лиссабонскую "Бенфику" штраф в размере €40 тыс. за расистское поведение её болельщиков во время матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

17 февраля "Реал" одержал минимальную победу над "Бенфикой" с итоговым счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора. После забитого мяча бразильский игрок отпраздновал успех танцем с угловым флагом, что вызвало негативную реакцию у болельщиков лиссабонской команды. Этот инцидент привёл к приостановке матча почти на 10 минут из-за конфликта между Винисиусом и полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни, во время которого игрок "Реала" пожаловался арбитру на расистские оскорбления со стороны соперников. В ответ на это УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном матче, который завершился победой "Реала" со счётом 2:1.

Сегодня, 25 марта, организация обнародовала решение о наложении штрафа на "Бенфику" не только за расистское и/или дискриминационное поведение её фанатов, но и ввела условное частичное закрытие стадиона на 500 мест на ближайший домашний матч в соревнованиях под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Кроме того, клуб был оштрафован на €8 тыс. за использование лазерной указки болельщиками и на €25 тыс. за бросание посторонних предметов на поле. Также помощник тренера "Бенфики" Педро Луис Феррейра Мачадо получил отстранение от участия в одном матче клубного турнира УЕФА из-за неспортивного поведения.

Таким образом, УЕФА продемонстрировал жёсткий подход к борьбе с проявлениями расизма и нарушениями дисциплины в европейском футболе, стремясь обеспечить безопасность и уважение на трибунах. В то же время клуб получит возможность исправить ситуацию в течение испытательного срока, чтобы избежать более серьёзных санкций.