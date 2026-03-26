Андрей Шевченко вновь объединился с Олегом Блохиным и Игорем Белановым

Дата публикации: 26-03-2026 02:09

Легендарные украинские футболисты Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов объединили свои силы для участия в особой презентации новой выездной формы национальной сборной Украины. Эта яркая премьера прошла накануне ключевого матча команды Сергея Реброва в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года. Примечательно, что именно эти три игрока в разное время смогли завоевать престижнейшую индивидуальную футбольную награду - "Золотой мяч", что подчеркивает их уникальный вклад в историю украинского и мирового футбола.

Синий комплект экипировки, который представили Шевченко, Блохин и Беланов, стал символом нового этапа развития сборной Украины. Он олицетворяет надежду на свежие успехи и продолжение ярких традиций. Присутствие трех знаменитых обладателей "Золотого мяча" подчеркивает преемственность поколений и сохраняет историческую связь между прошлым и настоящим украинского футбола, вдохновляя молодое поколение спортсменов на новые достижения.

Напомним, Олег Блохин был удостоен "Золотого мяча" в 1975 году, Игорь Беланов завоевал этот трофей в 1986 году, а Андрей Шевченко стал его обладателем в 2004 году. Недавно Андрей Шевченко также обратился к украинским футбольным командам с призывом объединиться ради развития и процветания национального футбола.