Фабрицио Романо поделился эксклюзивной информацией о назначении Зидана главным тренером сборной Франции

Дата публикации: 26-03-2026 14:06

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов занять пост наставника сборной Франции. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно информации, Зидан достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции, и станет новым главным тренером национальной команды. Сообщается, что объявить о назначении могли еще зимой, но стороны решили не торопиться из уважения к текущему тренеру Дидье Дешаму.

Известно также, что в тренерский штаб сборной Франции вместе с Зиданом войдут Давид Беттони и Хамида Мсаиди — специалисты, с которыми Зидан сотрудничал в «Реале».

В период работы в «Реале» Зинедин Зидан добился значительных успехов, став двукратным чемпионом Испании, а также двукратным обладателем Суперкубка страны. Кроме того, под его руководством команда трижды выигрывала престижную Лигу чемпионов УЕФА.

Назначение Зидана на пост главного тренера сборной Франции может стать важным шагом для команды, которая стремится вернуть себе лидерство на международной арене. Его опыт и достижения на клубном уровне дают надежду, что под его руководством французская сборная покажет сильный и результативный футбол в предстоящих турнирах.

Болельщики и аналитики пристально следят за развитием ситуации и с нетерпением ждут официального подтверждения новой роли Зидана в сборной Франции, а также первых матчей национальной команды под его руководством.