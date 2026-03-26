Дешам резко отреагировал на вопрос о возможном преемнике в сборной Франции

Дата публикации: 26-03-2026 14:07

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил своё недовольство по поводу вопросов о возможном преемнике в национальной команде.

«Обычно я не комментирую подобные темы и не намерен отвечать через вашу площадку. Он с нами — и это главное. Я сосредоточен на том, что для меня действительно важно. Вы можете трактовать мои слова как угодно и создавать любые материалы, но я не стану тратить на это свою энергию. Моя цель ясна, и вы её знаете. Всё, что случится потом, меня не касается», — приводит слова Дешама издание Footmercato.

Ранее появлялась информация, что бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан достиг устной договорённости с Федерацией футбола Франции (FFF) о том, чтобы возглавить национальную команду в роли главного тренера.

Дешам подчёркивает, что концентрируется только на нынешних задачах и не собирается обсуждать слухи о своём возможном уходе или замене. В последние месяцы вокруг его персоны появилось множество спекуляций, однако наставник продолжает работать над укреплением позиции сборной Франции на международной арене. Интерес к кандидатуре Зидана связан с его успешной тренерской карьерой и глубоким пониманием футбольной культуры страны.