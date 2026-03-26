Наставник «Монако» получил дисквалификацию из-за конфликта с представителем «Лиона»

Дата публикации: 26-03-2026 14:09

 

Главный тренер «Монако», Себастьян Поконьоли, получил дисквалификацию на один матч после того, как принял участие в стычке с сотрудником команды-соперника во время матча 27-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (счёт 2:1 в пользу «Монако»).

38-летний бельгиец подвергся наказанию со стороны дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции за получение красной карточки в этой игре. Также стоит отметить, что помощник тренера «Лиона» Хорхе Масиэль был отстранён на один матч — его удалили в воскресенье за нарушение правил, когда он демонстрировал судье видео с телефона, что запрещено регламентом.

После проведения 27 туров в сезоне чемпионата Франции «Лион» имеет в активе 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на шестой строчке, набрав 46 очков. Таким образом, обе команды продолжают бороться за высокие позиции в чемпионате, а дисквалификация главного тренера «Монако» может сказаться на их дальнейших результатах.

Рекомендуем

