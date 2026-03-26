Стивен Джеррард поделился мнением о том, как «Ливерпулю» справиться с потерей Мохамеда Салаха

Дата публикации: 26-03-2026 14:10

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал своё мнение о предстоящем уходе из клуба выдающегося нападающего Мохамеда Салаха.

«Необходимо найти игрока, который сможет приносить огромную пользу и будет настоящей выгодой для клуба. Иначе замену Мохамеду заменить будет очень сложно. Новый футболист должен быть игроком высочайшего уровня, одним из лучших трёх-четырёх крайних вингеров в мире, ведь именно таким был Мо», – цитирует Джеррарда издание Goal.

Ранее Мохамед Салах заявил, что текущий сезон станет для него последним в «Ливерпуле». Египетский атакующий футболист выступает за мерсисайдский клуб с 2017 года и за это время провёл 310 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 189 голов и отдав 92 результативных передачи.

Салах является не только ключевой фигурой в команде, но и одним из самых результативных игроков Ливерпуля в последние годы, что делает его уход большим вызовом для клуба. Руководству «красных» предстоит найти достойную замену, которая сможет сохранить атакующий потенциал и филигранную игру на флангах. Джеррард подчёркивает, что замена должна быть на уровне лучших игроков мира, чтобы не ослабить состав.