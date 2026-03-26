Раскрыты новые детали о будущем Маркуса Рашфорда

Дата публикации: 26-03-2026 14:11

Нападающий Маркус Рашфорд, который в настоящее время выступает в аренде за «Барселону», летом может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN. По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует снижать цену на игрока, несмотря на аренду в Испании.

В «Манчестере» считают, что успешные выступления Рашфорда в Ла Лиге значительно повысили его рыночную стоимость. Клуб рассчитывает, что при продаже футболиста в другой топ-клуб можно получить более выгодное предложение. Если же переговоры о продаже не завершатся удачно, то форвард продолжит свою карьеру именно в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что сам Рашфорд не против возвращения в английскую Премьер-лигу, однако в идеале он хотел бы остаться в «Барселоне». С июля 2025 года английский игрок выступает в аренде за каталонскую команду, которая заинтересована в выкупе прав на футболиста. Однако к лету возможно, что «Барселоне» не удастся собрать необходимую сумму — около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний нападающий провёл 24 встречи, забил четыре гола и отдал семь голевых передач, что демонстрирует его важность в составе «Барселоны» и подтверждает его потенциал для топ-клубов Европы.