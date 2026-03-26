Родри поделился подробностями о своих отношениях с Винисиусом из «Реала» в ответ на слухи о разногласиях

Дата публикации: 26-03-2026 14:16

Полузащитник клуба «Манчестер Сити» Родри рассказал о своих отношениях с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в ответ на слухи о возможном конфликте между ними, связанном с наградой «Золотой мяч» в 2024 году. Напомним, что осенью 2024-го именно испанский футболист стал обладателем этой престижной индивидуальной награды, хотя многие ожидали, что приз достанется бразильцу.

«У меня нет никаких претензий к Винисиусу. Я уважаю его, он добился отличных результатов в том году, когда я получил «Золотой мяч». Выбирать победителя должны компетентные люди. Нам пытались навязать конфликт, но никаких разногласий между нами нет», — отметил Родри, как цитирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» проявляет интерес к трансферу Родри. Сам игрок не исключает возможность перейти в «сливочных», несмотря на то, что ранее выступал за «Атлетико».

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл 28 матчей во всех турнирах и забил два гола. Родри играет за «Манчестер Сити» с 2019 года, перейдя из «Атлетико». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Родри оценивается примерно в 65 миллионов евро.