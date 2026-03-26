Наставник сборной Украины Ребров дал интервью перед стыковыми матчами с Швецией за выход на ЧМ-2026

Дата публикации: 26-03-2026 14:17

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Швеции, который состоится в рамках стыковых игр отбора на чемпионат мира 2026 года. Игра намечена на сегодня, 26 марта, начало в 22:45 по московскому времени.

«Чего же я ожидаю от встречи со сборной Швеции? Знаю, что это команда с сильным характером и мощным внутренним настроем. Нам предстоит выиграть ментально — именно этот фактор будет ключевым. На поле ожидается много борьбы, многочисленные индивидуальные дуэли, в которых необходимо сохранять максимальную концентрацию. Конечно, тактические задумки важны, но футбол — это игра, состоящая из множества различных компонентов. Наша задача — справиться с каждым из них: тактикой, физической борьбой, моральным настроем и командной игрой. Если мы добьёмся успеха в этих аспектах, то получим серьёзное преимущество перед соперником. Разумеется, это не даёт абсолютной гарантии на победу, однако значительно повышает наши шансы», — отметил Ребров в видеоинтервью на официальном YouTube-канале Федерации футбола Украины.