Килиан Мбаппе дал интервью перед товарищеской встречей сборных Франции и Бразилии

Дата публикации: 26-03-2026 14:19

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ожиданиях перед товарищеским матчем с национальной командой Бразилии. Встреча состоится сегодня, 26 марта, в 23:00 по московскому времени.

«Мы уже мыслями нацелены на чемпионат мира и стремимся туда попасть. Сегодняшняя игра — это захватывающее событие. При этом некоторые игроки не смогут принять участие в матче. Хотя пока ещё рано обсуждать состав, приятно вновь быть вместе и готовиться к важной встрече.

Все здесь хорошо знают историю бразильского футбола — эта команда вдохновляет многих. На их футболках гордо сияют пять звёзд. Всегда сложно играть против такой серьёзной команды, они всегда выходят на поле с желанием выиграть. Мы с удовольствием ждём эту игру и уверены, что она станет важным уроком. Нам предстоит отдать все силы», — отметил Мбаппе в интервью RMC Sport.

Мбаппе подчеркнул значимость контроля над игрой и командной работы, отмечая, что против Бразилии каждый должен быть максимально сконцентрирован и выложиться на полную, чтобы добиться положительного результата. Матч станет важным испытанием перед предстоящими серьезными турнирами, позволяя проверить тактические наработки и командную химию в условиях высокого уровня соперничества.