Лига 1 приняла спорное решение в пользу «ПСЖ» - матч с «Лансом» был перенесён

Дата публикации: 27-03-2026 02:08

Французская Лига 1 приняла неоднозначное решение в пользу «Пари Сен-Жермен». Организаторы турнира приняли решение о переносе матча между парижанами и их прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – клубом «Ланс». Такой шаг был сделан для того, чтобы «ПСЖ» получил дополнительное время на отдых между играми 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

О переносе встречи «Ланс» – «ПСЖ» уже сообщали официальные аккаунты Лиги 1 в социальных сетях.

Это решение вызвало много споров, так как при переносе матча не учли мнение «Ланса». Клуб активно сражается за титул вместе с «ПСЖ» и отстаёт от лидера всего на одно очко. Дополнительная нагрузка в еврокубках могла бы сыграть на руку «Лансу», давая им преимущество в борьбе. Однако Лига выбрала путь поддержки «ПСЖ», чтобы парижане смогли успешно выступать как на внутреннем, так и на международном уровне. В то же время «Ланс» дал официальный отказ на перенос игры, отмечая, что календарь чемпионата был утверждён ещё в начале сезона и изначально не предполагал изменений.

Французские фанаты уже активно критикуют руководство Лиги 1 в социальных сетях, обвиняя организаторов в необъективности и предвзятости по отношению к «ПСЖ».

Также стоит отметить, что данное решение может повлиять на ход борьбы за титул в Лиге 1, поскольку дополнительные дни отдыха зачастую имеют большое значение для игроков в период плотного графика выступлений. Ситуация продолжает активно обсуждаться в медиапространстве, а федерация футбола Франции пока не дала дополнительных комментариев. Многие надеются, что в дальнейшем подобные решения будут приниматься с учётом мнений всех заинтересованных сторон, чтобы сохранить справедливость и интригу в чемпионате.