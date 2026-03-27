«Аль-Иттихад» планирует подписать Салаха в летнее трансферное окно

Дата публикации: 27-03-2026 02:09

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» приступил к переговорам о трансфере вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который сообщил о своём уходе из британской команды после завершения текущего сезона. Информацию об этом опубликовал ESPN.

По данным источника, на Салаха также претендует «Аль-Кадисия». В то же время «Аль-Наср», где выступают Криштиану Роналду и бывший партнёр Салаха по «Ливерпулю» Садио Мане, а также «Аль-Хиляль», в составе которого играет Карим Бензема, не планируют делать предложение по трансферу игрока.

Напомним, осенью 2023 года в СМИ появлялись слухи, что «Аль-Иттихад» мог приобрести Салаха за сумму около £150 млн (€174 млн). В этом сезоне 33-летний футболист провёл 34 матча в различных турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 10 ассистов. Согласно оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около €30 млн.

Таким образом, «Аль-Иттихад» рассматривает вариант подписания одного из ключевых игроков «Ливерпуля», что может стать крупным событием на трансферном рынке. Переговоры продолжаются, и болельщики с нетерпением ожидают официальных заявлений клубов. Учитывая возрастающий интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии к европейским звёздам футбола, переход Салаха может стать частью более широкой стратегии по усилению состава и привлечению топ-игроков в регион.