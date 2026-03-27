«Атлетико» предлагает Альваресу контракт на €10+ млн, чтобы отбить интерес «Барселоны»

Дата публикации: 27-03-2026 02:16

Мадридский клуб «Атлетико» настроен предложить нападающему Хулиану Альваресу новый контракт, чтобы удержать его в команде и избежать перехода футболиста в другие клубы, в частности в «Барселону», которая проявляет к нему интерес. Об этом сообщает издание Sport.es со ссылкой на Marca.

Согласно информации источника, «матрасники» планируют сделать аргентинского форварда одним из самых высокооплачиваемых игроков своего состава, сравнив его зарплату с доходом основного вратаря команды Яна Облака. Ранее сообщалось, что зарплата голкипера составляет порядка €20 млн в год.

Отмечается, что «Атлетико» намерен продлить контракт с Альваресом еще на один-два сезона. При этом ожидается, что годовой доход нападающего превысит €10 млн, что существенно повысит его финансовые условия в клубе.

В текущем сезоне аргентинский футболист провел 44 матча во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 9 результативных передач, что демонстрирует его значительный вклад в игру команды. Действующий контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2030 года, что закрепляет его статус ключевого футболиста клуба.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хулиана Альвареса оценивается в €90 млн, что подчеркивает его высокую ценность на европейском футбольном рынке. Таким образом, предложение нового контракта способно сохранить нападающего в рядах «Атлетико» и помешать его переходу в конкурирующий клуб.