«Ливерпуль» готовит замену Салаху: в прицеле звезда «Эвертона»

Дата публикации: 27-03-2026 02:29

Ливерпуль на протяжении всего текущего сезона внимательно следит за выступлениями крайнего нападающего Эвертон Илиман Ндиайе. В клубе рассматривают 26-летнего сенегальца как одного из основных кандидатов на усиление атаки на фоне возможного ухода Мохамед Салах, который может покинуть команду уже этим летом.

По данным источника, мерсисайдцы не являются единственными претендентами на игрока. В борьбу за Ндиайе готов включиться и Манчестер Юнайтед. В стане манкунианцев форварда рассматривают как потенциальную замену Джошуа Зиркзее, чьё будущее в клубе остаётся неопределённым.

В нынешнем сезоне Илиман Ндиайе провёл 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт шесть забитых мячей и три результативные передачи. Его контракт с «Эвертоном» рассчитан до лета 2029 года, что делает возможный трансфер сложным и затратным.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет около €50 млн, и потенциальным покупателям придётся серьёзно потратиться, чтобы заполучить одного из самых заметных игроков «ирисок».