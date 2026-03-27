Президент «Ланса» одним предложением прокомментировал перенос матча с «ПСЖ» в Лиге 1

Дата публикации: 27-03-2026 02:31

Президент «Ланса» Жозеф Эгурльен коротко прокомментировал решение о переносе матча 29-го тура французской Лиги 1, связанного с графиком подготовки «Пари Сен-Жермен» к матчам Лиги чемпионов.

«У «Пари Сен-Жермен» достаточно ресурсов и состава, чтобы играть каждые три дня. У нас - нет», - приводит слова Эгурльена издание RMC Sport.

Ранее сообщалось, что при переносе встречи не было учтено мнение «Ланса». Клуб ведёт активную борьбу с «ПСЖ» за чемпионство, отставая от парижан всего на одно очко. «Ланс» официально отказался от предложения перенести матч, своё согласие не давал. Кроме того, встреча «Ланса» и «Нанта» в 33-м туре также может быть сдвинута, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

После 26 игр в Лиге 1 «ПСЖ» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ланс» после 27 матчей имеет 59 очков и идёт на втором месте, продолжая жёстко конкурировать за чемпионский титул.

Таким образом, ситуация с переносами отражает неравные возможности клубов в плане кадровых ресурсов и нагрузки на футболистов, что вызывает определённое напряжение в борьбе за главную премию французского чемпионата.