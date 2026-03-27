ФИФА обновит несколько правил на чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 27-03-2026 02:32

ФИФА готовит ряд изменений в правилах, которые будут применены на чемпионате мира по футболу 2026 года, согласно информации от журналиста Гастона Эдула, опубликованной в социальной сети X.

Одно из изменений касается процесса замен: после того как игрок покидает поле, у него будет максимум 10 секунд, чтобы действительно сделать это. Если он задержится, то замена автоматически откладывается на одну минуту, и в это время команда вынуждена играть в меньшинстве. Это правило призвано повысить динамику игры и снизить задержки, которые могут использоваться для выигрыша времени.

Ввод мяча в игру также будет контролироваться более строго: для вбрасываний из аута и ударов от ворот введут ограничение в 5 секунд. Если команда не успеет выполнить эти действия за указанное время, владение мячом перейдёт к сопернику. Такая мера направлена на ускорение темпа и минимизацию затягиваний.

Что касается медицинской помощи, футболисты, получающие лечение на поле, должны будут покинуть его и вновь выходить не ранее, чем через одну минуту. Исключение сделают только в ситуации, если травма возникла в результате нарушения, за которое была показана карточка. Таким образом, ФИФА стремится предотвратить злоупотребления с симуляциями и обеспечить честную игру.

В технологической части улучшения коснутся VAR: теперь система будет способна пересматривать вторые жёлтые карточки, которые повлекли удаление, а также корректировать ошибки в назначении угловых ударов. Это должно повысить точность судейских решений и снизить число спорных моментов.

Ещё одной новацией станет усиление правила общения с арбитром — обращаться с вопросами к рефери сможет исключительно капитан команды. Другие игроки, которые попытаются сделать это, рискуют получить жёлтую карточку. Этот запрет поможет сократить конфликты и обеспечить более дисциплинированное поведение на поле.

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом и станет одним из крупнейших спортивных событий, принимая матчи сразу на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. На данный момент действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре одолела Францию после драматической серии пенальти со счётом 4:2, несмотря на ничью 3:3 в основное и дополнительное время. Новые правила смогут сделать игру на предстоящем чемпионате ещё более захватывающей и справедливой для всех участников.