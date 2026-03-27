«Зенит» намерен получить €40 млн от летней продажи Луиса Энрике

Дата публикации: 27-03-2026 02:33

 

Крайний нападающий Луис Энрике может покинуть «Зенит» уже этим летом. Петербургский клуб намерен продать бразильского вингера, оценив его стоимость примерно в 40 миллионов евро. Об этом сообщается на странице Planeta do Futebol в социальной сети X, ссылаясь на информацию ESPN.

Луис Энрике, 25-летний футболист, перешёл в «Зенит» из бразильского клуба «Ботафого» в январе 2025 года. С тех пор он провёл 39 матчей за команду в различных турнирах, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года. При этом согласно данным Transfermarkt его рыночная стоимость сегодня составляет около 24 миллионов евро, что значительно ниже запрашиваемой суммы.

Вероятно, клуб рассчитывает получить за Энрике сумму, соответствующую текущему уровню трансферного рынка и ценности игрока для команды. Продажа может помочь «Зениту» усилить другие позиции или покрыть финансовые обязательства. Решение о продаже будет приниматься с учётом спортивных и экономических факторов. В любом случае, интерес со стороны других клубов к талантливому бразильскому футболисту остаётся высоким.

