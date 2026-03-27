«Реал» ведет переговоры о переходе Родри, «Манчестер Сити» не станет мешать трансферу

Дата публикации: 27-03-2026 02:34

 

Мадридский клуб «Реал» активно занимается вопросом перехода полузащитника «Манчестер Сити» Родри. «Сливочные» стремятся усилить свою линию полузащиты футболистом с такими же качествами, какими обладает 29-летний испанец. Об этом рассказал аккаунт The Touchline, ссылаясь на слова известного журналиста Маттео Моретто.

Согласно полученным данным, руководство «Манчестер Сити» осведомлено о заинтересованности «Реала» и в случае желания самого Родри уйти из клуба, они не станут создавать препятствия для этого трансфера.

Ранее, в одном из интервью, Родри намекнул на вероятность своего перехода в «Королевский клуб», что добавило дополнительный фон к слухам.

Полузащитник защищает цвета «Манчестер Сити» с 2019 года. Его текущий контракт с английским клубом действует до лета 2027 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Родри оценивается примерно в 65 миллионов евро.

Если переход состоится, это станет одним из заметных ходов летнего трансферного окна, учитывая важность полузащитника для обеих команд и высокую конкуренцию на топ-уровне европейского футбола.

