Роналду поделился сообщением о возвращении в «Аль-Наср» после перерыва из-за травмы

Дата публикации: 27-03-2026 02:38

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился новостью о своём возвращении в команду после периода восстановления от травмы. Нападающий опубликовал обновление в социальной сети Х, выразив радость по поводу возвращения к тренировкам и играм.

На своей странице Роналду выложил фотографию с подписью: «Рад вернуться! Всё смотрится хорошо», демонстрируя своё позитивное настроение и готовность вернуться в строй.

Звёздный футболист получил травму во время матча саудовской Про-Лиги против команды «Аль-Фейха» (итоговый счёт 3:1), после чего отправился на лечение в Мадрид, Испания.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив при этом 22 гола и сделав четыре результативные передачи, что подчёркивает его ключевую роль в атаке клуба.

После 26 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии команда «Аль-Наср» с 67 очками уверенно занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, демонстрируя высокие результаты и уверенный настрой на успех в сезоне.