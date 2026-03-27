«Арсеналу» рекомендовали Камавинга, игрок «Реала», вызывающий наибольший интерес у «Ливерпуля»

Дата публикации: 27-03-2026 02:39

Футбольному клубу Арсенал была предложена кандидатура полузащитника мадридского Реала Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает портал Caught Offside.

Согласно информации источника, в данный момент наибольший интерес к французскому игроку проявляет Ливерпуль. Представители мерсисайдского клуба уже провели два раунда переговоров с окружением Камавинга, однако это пока не гарантирует, что прямые коммуникации с Реалом начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что Арсенал готов рассмотреть возможность приобретения Камавинга только в том случае, если будет полностью уверен, что этот игрок идеально впишется в команду. На данный момент у лондонцев есть несколько других приоритетных вариантов для усиления состава. В тоже время сам Камавинга заинтересован в переходе исключительно в клуб, который выступает в Лиге чемпионов — это важное условие для него при выборе новой команды.

Таким образом, ситуация вокруг будущего полузащитника Реала остаётся напряженной, и пока ещё не ясно, в какой клуб он перейдёт в ближайшее трансферное окно. Интерес крупных европейских клубов, таких как Ливерпуль и Арсенал, свидетельствует о том, что Камавинга продолжает привлекать внимание ведущих команд континента.