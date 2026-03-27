«ПСЖ» и «Милан» заинтересованы в подписании Рашфорда на фоне неуверенности «Барселоны»

Дата публикации: 27-03-2026 02:40

Клуб «Барселона» выражает сомнения по поводу целесообразности выкупа нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» за €30 млн — об этом сообщает издание Caught Offside. Летом прошлого года английский футболист присоединился к каталонской команде на правах аренды.

Источники сообщают, что «блауграна» не уверена в необходимости окончательной покупки Рашфорда из-за текущих финансовых ограничений клуба. На фоне неопределённости с будущим игрока, другие ведущие клубы проявили интерес к 28-летнему футболисту. В частности, такие гранды, как «ПСЖ» и «Милан», внимательно следят за его карьерой и готовы рассмотреть возможность трансфера.

В сезоне, который сейчас продолжается, Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах, где он набрал 10 голов и 13 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в €40 млн, что превышает сумму возможного выкупа у «МЮ».

Таким образом, ситуация остаётся неоднозначной: «Барселона» опасается значительных финансовых вложений на фоне неопределённости с трансфером, в то время как как «ПСЖ» и «Милан» проявляют активный интерес. Вполне возможно, что окончательное решение по будущему Маркуса Рашфорда будет принято ближе к завершению арендного периода, учитывая динамику сезона и финансовое состояние всех заинтересованных сторон.