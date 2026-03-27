Клопп прокомментировал уход Салаха из «Ливерпуля»

Дата публикации: 27-03-2026 02:41

Бывший главный тренер клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп выразил свое отношение к решению форварда Мохамеда Салаха завершить выступления за команду по окончании текущего сезона.

«Он долгое время входил в число лучших тройки нападающих мирового футбола – тех, кто отличился наибольшим количеством забитых мячей. Это говорит многое о его таланте и достижениях.

Очень надеюсь, что в последний игровой день Салаха за «Ливерпуль» зрители и болельщики будут улыбаться и наслаждаться моментом, ведь им посчастливилось наблюдать одну из самых выдающихся карьер в современном футболе», – цитирует слова Клоппа The Anfield Wrap на платформе X.

Мохамед Салах пришел в «Ливерпуль» в 2017 году, когда команду возглавлял Клопп. 24 марта стало известно, что футболист и клуб по обоюдному согласию решили не продлевать контракт, который истекает летом этого года.

За время выступлений за «Ливерпуль» Салах проявил себя как один из самых результативных и ярких игроков, став настоящей легендой клуба. Его вклад в успехи команды сложно переоценить – голы, важные победы и титулы.

Решение покинуть клуб вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе, и многие эксперты отмечают, что впереди у Салаха открываются новые возможности и вызовы в его карьере.