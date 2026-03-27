Италия победила Северную Ирландию и вышла в финал квалификации на ЧМ-2026

Дата публикации: 27-03-2026 02:42

Завершился полуфинальный матч стыкового турнира Пути А за выход на чемпионат мира 2026 года между сборными Италии и Северной Ирландии. Игра прошла на стадионе «Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо, главным арбитром встречи был Данни Маккели. Итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу итальянской команды.

Открытие счета состоялось на 56-й минуте благодаря точному удару Сандро Тонали. В дальнейшем, на 80-й минуте, форвард Мойзе Кин удвоил преимущество хозяев поля, закрепив победу Италии.

В финальном матче стыков итальянцы встретятся с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина. Этот решающий поединок состоится во вторник, 31 марта, и определит, кто получит путевку на чемпионат мира.

Отметим, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале чемпионата 2022 года аргентинская команда сразилась с Францией; основное время матча завершилось ничейным счётом 3:3, однако в серии пенальти удачливее оказались аргентинцы, выиграв со счётом 4:2.

Таким образом, Италия уверенно сделала шаг к возвращению на самое престижное футбольное событие планеты, продемонстрировав сильное командное исполнение и выдержку в ключевых моментах матча против Северной Ирландии. Уверенная победа в полуфинале позволяет рассчитывать на успешное выступление в финале стыков и возможность достойно представить свою страну на грядущем чемпионате мира 2026 года.