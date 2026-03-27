Швеция переиграла Украину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Дата публикации: 27-03-2026 02:44

Завершился полуфинальный матч раунда плей-офф отбора на чемпионат мира - 2026 в европейской зоне, где встретились сборные Украины и Швеции. Игра прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия, Испания. Главным арбитром встречи был португалец Жоау Педру Пиньейру. В этой упорной борьбе победу со счётом 3:1 одержала команда Швеции.

Открыть счёт удалось нападающему шведской сборной Виктору Дьёкерешу уже на шестой минуте встречи. Во втором тайме, на 51-й минуте, он вновь поразил ворота соперника, а затем, на 73-й минуте, оформив хет-трик, закрепил преимущество своей команды. Лишь на последней минуте поединка, на 90-й минуте, защитник украинской сборной Матвей Пономаренко смог забить ответный мяч, завершив игру с итоговым счётом 3:1.

Таким образом, сборная Швеции пробилась в финальный раунд плей-офф, где встретится с победителем пары Польша - Албания. Сборная Украины, к сожалению, завершила своё участие в отборочном турнире.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в летнее время на территории сразу трёх государств — США, Канады и Мексики. Действующими чемпионами мира остаются футболисты сборной Аргентины, которые в финале турнира 2022 года встречались с командой Франции. Основное время финальной встречи завершилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти фортуна улыбнулась аргентинцам, победив со счётом 4:2.