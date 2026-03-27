Сборная Чехии победила Ирландию в серии пенальти и вышла в финал отборочного турнира ЧМ-2026.

Дата публикации: 27-03-2026 02:46

Завершился полуфинальный стыковой матч квалификации чемпионата мира, в котором сборная Чехии сыграла против Ирландии. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и завершилась со счетом 2:2 в основное время, а в серии пенальти чешская команда одержала победу со счетом 4:3.

В ходе основного времени за Чехию забивали Патрик Шик и Ладислав Крейчи. Счет для Ирландии открывал Трой Пэрротт, а вратарь Чехии Матея Коварж записал себе в актив автогол. Дополнительное время прошло без изменения результата. В итоге благодаря успешной серии пенальти чехи вышли в финал стыковых матчей.

В решающем матче за право выступать на чемпионате мира сборная Чехии встретится с командой Дании.

Отметим, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая выиграла в финале турнира 2022 года у Франции.