Назван антигерой поражения сборной Украины в матче против Швеции

Дата публикации: 27-03-2026 02:48

Сборная Украины потерпела поражение в полуфинальном матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2026, уступив национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом, украинская сборная в пятый раз подряд не смогла завоевать путевку на долгожданный Мундиаль. Этот результат несомненно оставил болельщиков разочарованными, ведь национальная команда вновь осталась вне финального турнира главного футбольного соревнования планеты.

После завершения встречи авторитетный статистический портал SofaScore опубликовал рейтинги игроков. Самую низкую оценку по итогам игры получил голкипер украинской сборной Анатолий Трубин, который трижды пропустил мячи в свои ворота и стал главным антигероем по версии ресурса. В то же время лучшим футболистом была признан форвард сборной Швеции Виктор Дьокереш, который оформил блестящий хет-трик и стал ключевой фигурой триумфа своей команды.

Интересно, что это поражение стало первым официальным неудачным результатом для Украины в матчах со шведами. До нынешней встречи наша сборная дважды обыгрывала Скандинави на чемпионатах Европы: в 2012 году (2:1) и в 2020 году с тем же счетом. В последний раз украинцы принимали участие в чемпионате мира еще в 2006 году, когда под руководством Олега Блохина добрались до четвертьфинала турнира.

