Футболист «Барселоны» Барджи признался, что испытывает не полное удовлетворение в клубе

Дата публикации: 27-03-2026 02:49

Атакующий игрок «Барселоны» Руни Барджи прокомментировал свою не совсем ведущую роль в составе команды под руководством Ханса-Дитера Флика.

«Нет, я не полностью доволен своим положением, но такова реальность футбола.

Я очень ценю тех, кто на протяжении длительного времени защищает цвета команды — они мои коллеги по клубу. Уверен в своих силах и знаю, на что могу рассчитывать», — приводит слова Барджи издание AS.

Руни присоединился к «Барселоне» летом прошлого года. За это время он появлялся на поле в 22 играх во всех турнирах, забив два гола и сделав четыре голевые передачи. Его текущий контракт с клубом действует до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.